Форвард дортмундской «Боруссии» высказался о своём будущем

Карим Адейеми, форвард дортмундской «Боруссии», ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее была информация, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Челси». Однако сообщалось, что дортмундцы готовы рассмотреть предложения о продаже своего игрока за 30 миллионов евро.

В последнем сезоне чемпионата Германии Адейеми забил три гола и сделал один ассист на партнёра. За «Боруссию» он выступает с 2022 года.

- По поводу будущего ничего сказать не могу. Я – игрок «Боруссии», я очень счастлив носить футболку этого клуба. Но в жизни не знаешь, что произойдёт дальше, - передаёт слова игрока RNBVB.