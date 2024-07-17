Ольмо может продолжить карьеру в Мадриде

Полузащитник сборной Испании и немецкого «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру у себя на родине. По информации Bild, в подписании хавбека заинтересован мадридский «Атлетико». Стороны уже провели первые переговоры.

В контракте Ольмо действует пункт о выкупе в размере 60 миллионов евро. Его можно активировать до 20 июля. Кроме «матрасников», в переходе полузащитника заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Дани стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. На прошедшем турнире в Германии полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.