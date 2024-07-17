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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо может продолжить карьеру в Мадриде

17 Июля 2024 • 14:14 Комментировать

Полузащитник сборной Испании и немецкого «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру у себя на родине. По информации Bild, в подписании хавбека заинтересован мадридский «Атлетико». Стороны уже провели первые переговоры.

В контракте Ольмо действует пункт о выкупе в размере 60 миллионов евро. Его можно активировать до 20 июля. Кроме «матрасников», в переходе полузащитника заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Дани стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. На прошедшем турнире в Германии полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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