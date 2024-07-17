Гендиректор «Баварии» рассказал о целях клуба на сезон

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб в новом сезоне.

Мюнхенцы провалили предыдущую кампанию – команда впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея. В межсезонье место ушедшего тренера Томаса Тухеля занял Венсан Компани.

«Титул лиги – самый честный трофей, как всегда справедливо отмечает Карл-Хайнц Румменигге. Мы знаем, что конкуренция сильна, путь будет длинным, но такова наша цель, как и в любом другом сезоне. Мы никогда от неё не отступим.

Новый розыгрыш Лиги чемпионов – особенный для нас, и не столько из-за видоизменённого формата, сколько из-за финала в Мюнхене. Мы были очень близки к выходу в финал в прошедшем сезоне, и теперь наши болельщики, как и мы, мечтают о домашнем финале на «Альянц Арене», – высказался в интервью SportBild Дризен.