Сане определился со своим будущим в «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане не намерен менять клуб в обозримом будущем.

Недавно в СМИ появились слухи о намерении «Баварии» продать 28-летнего футболиста сборной Германии. Как сообщается в отчёте журналиста Флориана Плеттенберга, Сане не собирается никуда уходить. Действующий контракт игрока истекает через год, и он хотел бы подписать новое соглашение. В клубе также отрицают информацию о скорой продаже вингера.

Лерой Сане перешёл в «Баварию» летом 2020 года из английского «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне немец провёл 42 поединка за мюнхенцев во всех турнирах, записав на свой счёт десять забитых мячей и 13 результативных пасов.