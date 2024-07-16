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Новичок «РБ Лейпцига» Уэдраого объяснил, почему отказал «Баварии»

16 Июля 2024 • 23:43 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
24.08 13:00

Полузащитник Ассан Уэдраого рассказал, почему решил перейти в «РБ Лейпциг», а не в «Баварию».

Интерес к воспитаннику «Шальке 04» проявляли многочисленные статусные клубы из Германии и других стран. Борьбу за 18-летнюю восходящую звезду выиграл «РБ Лейпциг», опередивший «Баварию», которая, как известно, также предлагала контракт хавбеку.

«Я принял решение в пользу «РБ Лейпцига», а не против какого-то клуба. Всё произошло быстро. Я знаю спортивного директора ещё по «Шальке», у нас всегда были хорошие отношения, поэтому обсуждения не затянулись. После телефонных разговоров с тренером Марко Розе у меня возникло ощущение, что мне подходит этот проект. Здесь я могу совершенствоваться и играть на высоком уровне. Меня не интересовали деньги – я думал только о своём развитии», – рассказал в интервью SportBild Уэдраого.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Шальке 04 РБ Лейпциг Марко Розе Ассан Уэдраого ещё теги

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