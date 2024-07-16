Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, в настоящий момент заработная плата 29-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро в год плюс пять миллионов евро в качестве бонусов. Утверждается, что «Бавария» больше не хочет платить такие деньги Киммиху.

Напомним, немец выступает за мюнхенцев с 2015 года. В прошедшем сезоне игрок появился на поле в 43 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором десяти результативных передач.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 млн евро.