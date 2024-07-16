Азмун отстранён от тренировок «Байера» – решение Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо принял решение об отстранении нападающего Сердара Азмуна от тренировок с первой командой. Причина заключается в том, что в понедельник иранец пропустил занятие. 29-летний футболист сослался на плохое самочувствие. Об этом на своих страницах рассказывает Bild.

Отмечается, что Азмун в настоящий момент находится в плохой физической форме. Теперь нападающий должен тренироваться отдельно от первой команды.

Сердар Азмун известен в России по выступлениям за «Зенит», «Рубин» и «Ростов». В прошлом сезоне нападающий выступал за «Байер» на правах аренды.