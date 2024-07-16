Гирасси станет игроком «Боруссии»

Нападающий Серу Гирасси всё-таки станет футболистом дортмундской «Боруссии». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний Гирасси станет игроком «шмелей» в четверг. В этот день футболист заключит с «Боруссией» трудовое соглашение.

По данным инсайдера, Гирасси уже прошёл заключительную часть медицинских обследований. Ранее, как известно, у гвинейца выявили проблемы со здоровьем, и вопрос с трансфером застопорился. Гирасси понадобились дополнительные обследования.

За трансфер Серу Гирасси «Боруссия» заплатит «Штутгарту» 17,5 миллиона евро.