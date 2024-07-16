В «Баварии» высказались о будущем Альфонсо Дэвиса

Кристоф Фройнд, который в мюнхенской «Баварии» занимает должность спортивного директора, высказался на тему будущего защитника команды Альфонсо Дэвиса.

«Переговоры по новому контракту с Дэвисом пока не привели к какому-либо соглашению. Дверь не закрыта. Сейчас он выходит на последний год действия контракта, а дальше посмотрим», - слова Фройнда приводит в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг.

Стоит сказать, что слухи давно связывают Альфонсо Дэвиса с мадридским «Реалом». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего канадца в 50 миллионов евро.