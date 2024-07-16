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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» объявил о покупке нападающего официально

16 Июля 2024 • 11:09 Комментировать

Боснийский форвард Эрмедин Демирович пополнил ряды «Штутгарта», об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Новичок перешел к «швабам» из «Аугсбурга».

Трудовое соглашение Демировича со «Штутгартом» рассчитано до середины 2028 года. За трансфер футболиста клуб заплатил 21 миллион евро.

В сезоне-2023/2024 нападающий поучаствовал в 33 поединках «Аугсбурга», в которых записал на свой счет 15 голов и десять результативных передач.

Напомним, что «Штутгарт» финишировал в Бундеслиге на втором месте. В следующем сезоне команда выступит в Лиге чемпионов УЕФА.

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