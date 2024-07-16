«РБ Лейпциг» определился с новым ценником Ольмо

Отступные, прописанные в контракте Дани Ольмо с «РБ Лейпцигом», скоро утратят силу.

Приобрести 26-летнего полузащитника сейчас можно за 60 млн евро – опция действует только до 20 июля. Судя по всему, никто не успеет активировать пункт, однако «РБ Лейпциг» готов продать испанца примерно за ту же сумму и после обозначенной даты, докладывает Bild. Интерес к новоиспечённому чемпиону Европы проявляют «Бавария», «Челси» и «Барселона».

Дани Ольмо отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами в шести матчах на Евро-2024. Контракт футболиста с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2027 года.