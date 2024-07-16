Хуммельс отклонил предложения клубов из пяти разных стран

Центральный защитник Матс Хуммельс не спешит подписывать контракт с новым клубом.

Немецкий игрок стал свободным агентом в начале июля, когда подошёл к концу его договор с дортмундской «Боруссией». Ветеран пользуется серьёзным спросом на рынке, но пока не ответил согласием никому из претендентов. По данным журналиста Николо Скиры, за последнее время 35-летний футболист успел отклонить предложения из Саудовской Аравии, Катара, Португалии, Нидерландов и Турции.

Фаворитом в борьбе за Матса Хуммельса считается леверкузенский «Байер». Сохраняет интерес к бывшему центрбеку сборной Германии и итальянская «Болонья».