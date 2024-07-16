Вингер «Баварии» Кингсли Коман отклонил предложение «Фенербахче».

Француз может покинуть ряды мюнхенцев нынешним летом, поскольку новый рулевой Венсан Компани, если верить слухам, не слишком на него рассчитывает. Как стало известно ещё в прошлом месяце, подписать Комана хочет «Фенербахче», возглавляемый Жозе Моуринью. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в последние дни турецкий клуб предпринял ещё несколько попыток переманить 28-летнего футболиста, но к успеху это не привело – тот отклонил все запросы, так как не проявляет интереса к сделке.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кингсли Комана в 50 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.