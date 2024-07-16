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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» начал переговоры с бывшей звездой «Боруссии»

16 Июля 2024 • 02:14 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:30

Центральный защитник Матс Хуммельс, недавно покинувший дортмундскую «Боруссию», может оказаться в другом топ-клубе Бундеслиги.

«Шмели» не продлили контракт ветерана, истекавший по окончании сезона. Сейчас 35-летний игрок находится в статусе свободного агента и ищет себе новый клуб. По информации инсайдера Николо Скиры, переговоры с Хуммельсом уже начал действующий чемпион Германии – «Байер». Центрбек сомневается в сделке из-за своей связи с «Боруссией».

В числе претендентов на Матса Хуммельса также фигурирует итальянская «Болонья», занимающаяся поиском замены Рикардо Калафьори.

В составе дортмундской «Боруссии» Хуммельс провёл более 500 матчей, также в его активе более 100 игр за «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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