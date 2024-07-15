«Бавария» попробует подписать Ольмо только при определённом условии

Полузащитник «РБ Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо может пополнить ряды «Баварии».

26-летний игрок стал одной из главных звёзд Евро-2024, завершившегося триумфом испанцев. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Ольмо по-прежнему фигурирует в шорт-листе «Баварии», но сделка может состояться лишь в том случае, если этим летом мюнхенскому гранду не удастся подписать Хави Симонса из «ПСЖ».

Стоимость Дани Ольмо оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. Контракт футболиста с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2027 года.

Интерес к испанскому атакующему хавбеку также приписывался «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Челси».