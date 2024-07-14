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Лунёв ответил, в чём феномен Хаби Алонсо

14 Июля 2024 • 18:44 Комментировать

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв высказался об успешной работе Хаби Алонсо на посту наставника леверкузенского коллектива.

Голкипер заявил, что у Алонсо получилось создать химию, в команде все создано для прогресса. Кроме того, «Байер» хорошо усилился перед сезоном, отметил Лунёв.

«Нестандартных методов у Алонсо нет. Те требования, которые он просит выполнять, совершенно обыкновенные», — цитирует Лунёва «Матч ТВ».

При этом футболист добавил, что Алонсо является хорошим мотиватором, а это позитивно влияет на игроков.

Напомним, Лунёв выступал за «Байер» с 2021 по 2023 год. За это время он провел всего три матча, пропустив четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Андрей Лунёв Байер ещё теги
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