Лунёв ответил, в чём феномен Хаби Алонсо

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв высказался об успешной работе Хаби Алонсо на посту наставника леверкузенского коллектива.

Голкипер заявил, что у Алонсо получилось создать химию, в команде все создано для прогресса. Кроме того, «Байер» хорошо усилился перед сезоном, отметил Лунёв.

«Нестандартных методов у Алонсо нет. Те требования, которые он просит выполнять, совершенно обыкновенные», — цитирует Лунёва «Матч ТВ».

При этом футболист добавил, что Алонсо является хорошим мотиватором, а это позитивно влияет на игроков.

Напомним, Лунёв выступал за «Байер» с 2021 по 2023 год. За это время он провел всего три матча, пропустив четыре мяча.