«Барселона» постепенно улучшает финансовое положение, что позволяет клубу вести борьбу за подписание вингера Нико Уильямса из «Атлетика». Этот футболист является целью номер один для каталонского клуба.

Если же подписать 22-летнего Уильямса не получится, то, по данным портала TodoFichajes, «сине-гранатовые» переключатся на другую звезду сборной Испании – на Дани Ольмо. 26-летний футболист отлично показывает себя на чемпионате Европы, чем привлёк внимание статусных клубов.

В действующем контракте Дани Ольмо с «РБ Лейпцигом» прописана опция выкупа за 60 миллионов евро. Активировать её можно до 20 июля.