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«Барселона» выбрала звезду на случай неудачи с Нико Уильямсом слухи

14 Июля 2024 • 14:27 Комментировать

«Барселона» постепенно улучшает финансовое положение, что позволяет клубу вести борьбу за подписание вингера Нико Уильямса из «Атлетика». Этот футболист является целью номер один для каталонского клуба.

Если же подписать 22-летнего Уильямса не получится, то, по данным портала TodoFichajes, «сине-гранатовые» переключатся на другую звезду сборной Испании – на Дани Ольмо. 26-летний футболист отлично показывает себя на чемпионате Европы, чем привлёк внимание статусных клубов.

В действующем контракте Дани Ольмо с «РБ Лейпцигом» прописана опция выкупа за 60 миллионов евро. Активировать её можно до 20 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао РБ Лейпциг Дани Ольмо Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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