​Фанаты «Баварии» не хотят ухода де Лигта - собрано более 70 тысяч подписей

Поклонники мюнхенской «Баварии» против ухода нидерландского оборонца Маттейса де Лигта из клуба. Они создали петицию с требованием к руководству клуба сохранить игрока - и она набрала уже 70 тысяч подписей. В петиции болельщики очень лестно охарактеризовали футболиста.

- Это игрок мирового уровняю Может, даже лучший игрок в составе, у него большое будущее, он проявил свой характер, закалку и менталитет, - говорится в петиции.

Напомним, что де Лигт жаждет перебраться в английский «Манчестер Юнайтед», где хочет воссоединиться со своим прежним наставником по «Аяксу» - Эриком тен Хагом.