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Компани попробует убедить Киммиха остаться в «Баварии» – игрок склоняется к уходу

14 Июля 2024 • 00:55 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
24.08 13:00

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани проведёт встречу с Йозуа Киммихом.

29-летний футболист всерьёз рассматривает возможность ухода – мюнхенцам, вероятно, придётся продать свою звезду этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год, когда истечёт срок контракта. По сведениям Bild, новый рулевой команды Компани скоро проведёт встречу с Киммихом. Бельгиец попытается убедить хавбека остаться.

Одна из проблем для немецкого игрока – его позиция. Он хотел бы вернуться в полузащиту, однако после прихода Жоау Пальиньи ему будет ещё труднее рассчитывать на место в средней линии. В «Баварии» предпочитают, чтобы Киммих продолжил выступать справа в обороне, что может не устроить самого Йозуа.

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Бавария Венсан Компани Йозуа Киммих ещё теги

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