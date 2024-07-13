В «Баварии» приняли решение по Сане

В мюнхенской «Баварии» определились с будущим атакующего полузащитника Лероя Сане. Как информирует портал Todofichajes, руководство немецкого гранда решило продать игрока в летнее трансферное окно.

Действующий контракт 28-летнего вингера с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лероя в 70 миллионов евро. За мюнхенскую команду вингер выступает с 2020 года.

Если «Бавария» продаст Сане, то на его место попробует подписать испанца Нико Уильямса. В услугах этого футболиста также заинтересована каталонская «Барселона».