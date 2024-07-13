«Бавария» может расстаться с защитником

Правый защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи может быть продан текущим летом.

Марокканец не всегда проходил в стартовый состав мюнхенского гранда в прошедшей кампании, и сейчас в клубе рассматривают возможность расставания с игроком. По сообщениям журналиста Ханифа бен Беркане, 26-летний футболист обсуждает своё будущее с руководством «Баварии». Стороны вполне допускают расставание в текущее трансферное окно. Несколько неназванных клубов уже проявили интерес к бывшей звезде амстердамского «Аякса».

Стоимость Нуссера Мазрауи, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро.