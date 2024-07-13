Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может расстаться с защитником

13 Июля 2024 • 01:49 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
24.08 13:00

Правый защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи может быть продан текущим летом.

Марокканец не всегда проходил в стартовый состав мюнхенского гранда в прошедшей кампании, и сейчас в клубе рассматривают возможность расставания с игроком. По сообщениям журналиста Ханифа бен Беркане, 26-летний футболист обсуждает своё будущее с руководством «Баварии». Стороны вполне допускают расставание в текущее трансферное окно. Несколько неназванных клубов уже проявили интерес к бывшей звезде амстердамского «Аякса».

Стоимость Нуссера Мазрауи, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Нуссер Мазрауи трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Июля
00:12
«Бавария» установила ценник на Комана
12 Июля
23:39
Французский вингер выбирает между «Баварией» и «ПСЖ» – он откажет топ-клубам АПЛ
10 Июля
04:29
Компани принял решение по Боэ, которого «Бавария» купила зимой
03:12
Стало известно, от чего зависит возможный переход Та из «Байера» в «Баварию»
02:28
«Бавария» не откажется от Вирца, даже если подпишет Хави Симонса
09 Июля
22:19
Стало известно, когда «Бавария» завершит подписание Пальиньи
08 Июля
02:21
«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди
07 Июля
23:23
«Бавария» близка к потере важного игрока
22:04
Мусиала высказался о новичке «Баварии» Олисе
21:48
Олисе прокомментировал свой переход в «Баварию»
00:52
«Бавария» опережает «ПСЖ» в борьбе за французского вингера
05 Июля
03:43
Романо прокомментировал возможный переход Киммиха в «ПСЖ»
04 Июля
21:33
Де Лигт решил покинуть «Баварию» и перейти в топ-клуб АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро В сборной Франции приняли решение по Дешаму Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Клопп может вернуться к работе – известна команда Зидан принял решение по работе в сборной Франции «Барселона» прокомментировала фотографию Месси с Ямалем в 2008 году Месси вышел на второе место в истории по голам за сборную – выше только Роналду Павлюченко назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса» Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июля
01:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может расстаться с защитником
01:12 · Германия. Бундеслига
«Милан» нацелился на игрока сборной Германии
00:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установила ценник на Комана слухи
12 Июля
23:39 · Англия. Премьер-лига
Французский вингер выбирает между «Баварией» и «ПСЖ» – он откажет топ-клубам АПЛ слухи
17:51 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» высказались о невероятном похудении Зюле
15:33 · Германия. Бундеслига
Зюле шокировал результатами похудения фото
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»
07:47 · Германия. Бундеслига
«Интер» выбрал игрока «Баварии» главной целью на лето
07:19 · Германия. Бундеслига
Ольмо ответил на вопрос о смене команды после Евро-2024
11 Июля
22:42 · Германия. Бундеслига
Коман выставлен на трансфер — известна причина слухи
18:07 · Германия. Бундеслига
Нойер склоняется к продолжению карьеры в сборной Германии слухи
17:35 · Германия. Бундеслига
Пальинья – в пятёрке самых дорогих покупок в истории «Баварии»
16:14 · Англия. Премьер-лига
Романо поделился информацией о переговорах «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» по де Лигту
15:31 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» немедленно
12:26 · Германия. Бундеслига
Пальинья прокомментировал переход в «Баварию»
11:19 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила о переходе Пальиньи официально
10:40 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен трём топ-клубам
10 Июля
23:53 · Германия. Бундеслига
Появилась новая информация о Гирасси – его трансфер срывается из-за выявленной травмы
23:44 · Англия. Премьер-лига
Пальинья стал игроком «Баварии»
23:08 · Чемпионат Европы 2024
Звёздный француз задумался об уходе из сборной в 28 лет слухи
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет поскорее подписать де Лигта – названа возможная сумма трансфера
22:12 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» сообщила о проблеме с трансфером Гирасси
20:58 · Англия. Премьер-лига
Сделка закрыта: Пальинья станет игроком «Баварии»
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить звезду сборной Испании за 60 млн евро 5
16:56 · Англия. Премьер-лига
Пальинья может не прилететь в Мюнхен в среду
Все новости
Рекомендуем