«Милан» нацелился на игрока сборной Германии

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг заинтересовал «Милан».

«Россонери» вот-вот подпишут Альваро Морату из мадридского «Атлетико». В итальянском клубе считают, что после прихода испанца будет разумно усилить позицию центрфорварда ещё одним игроком – таковым может стать Фюллькруг. По данным Sky Sport, 31-летний игрок вполне может покинуть «Боруссию» в нынешнее трансферное окно.

«Милану» также интересен Тэмми Абрахам («Рома»), однако его ценник – около 25 млн евро – был сочтён слишком высоким.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Никласа Фюллькруга в 15 млн евро.