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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» установила ценник на Комана слухи

13 Июля 2024 • 00:12 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
24.08 13:00

«Бавария» рассмотрит трансферные предложения по вингеру Кингсли Коману.

28-летний футболист не входит в планы нового рулевого мюнхенцев Венсана Компани, поэтому может быть продан в текущее трансферное окно. Как докладывает инсайдер Экрем Конур, «Бавария» намерена заработать на трансфере француза порядка 60-65 млн евро. 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока ниже – в 50 млн евро. Действующий договор Комана с грандом Бундеслиги рассчитан до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне Кингсли записал на свой счёт пять забитых голов и три результативных паса, приняв участие в 27 поединках «Баварии» во всех турнирах.

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