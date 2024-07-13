«Бавария» установила ценник на Комана

«Бавария» рассмотрит трансферные предложения по вингеру Кингсли Коману.

28-летний футболист не входит в планы нового рулевого мюнхенцев Венсана Компани, поэтому может быть продан в текущее трансферное окно. Как докладывает инсайдер Экрем Конур, «Бавария» намерена заработать на трансфере француза порядка 60-65 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока ниже – в 50 млн евро. Действующий договор Комана с грандом Бундеслиги рассчитан до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне Кингсли записал на свой счёт пять забитых голов и три результативных паса, приняв участие в 27 поединках «Баварии» во всех турнирах.