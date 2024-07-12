В «Боруссии» высказались о невероятном похудении Зюле

В конце прошлого сезона защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле имел серьёзные проблемы с лишним весом. К счастью, футболист серьёзно поработал над собой – результаты его похудения шокировали футбольных фанатов. Комментарий по поводу формы Зюле дал генеральный директор «Боруссии» - Ханс-Йоахим Вацке.

«Я подумал: боже мой, у нас появился новый футболист! Просто восхитительно, как ему это удалось. Теперь он в отличной форме. Мне очень нравится, когда кто-то осознаёт ошибку и делает соответствующие выводы», - слова Вацке приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.