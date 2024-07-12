В конце весны, когда дортмундская «Боруссия» готовилась к финалу Лиги чемпионов против «Реала», фанаты посмеивались над защитником немецкой команды Никласом Зюле. На фотографиях с тренировки было видно, что футболист набрал много лишних килограммов. Зюле тогда имел большой живот и даже не был похож на профессионального спортсмена.

«Боруссия» собиралась продать Зюле летом, но футболист взялся за голову. Как сообщает немецкий Sky, в течение месяца защитник активно тренировался и соблюдал диету, пользуясь услугами личного повара. В итоге Зюле сильно похудел и, похоже, останется в команде. Результат похудения футболиста шокировал фанатов, и теперь многим интересно, что ел Никлас в этот месяц.