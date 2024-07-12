«Интер» выбрал игрока «Баварии» главной целью на лето

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Кин Мин Джэ является приоритетной целью миланского «Интера» на летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, «нерадзурри» бросят все силы на подписание корейца, если команду покинет нидерландец Стефан де Врей. Джэ имеет опыт выступлений в чемпионате Италии. До переезда в Бундеслигу защитник выступал за «Наполи».

В минувшем сезоне футболист принял участие в 36 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро, а контракт рассчитан до 2028 года.