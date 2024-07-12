Ольмо ответил на вопрос о смене команды после Евро-2024

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо дал комментарий касательно своего будущего в немецком клубе.
«Если меня хотят подписать, то они знают, что нужно делать. До 20 июля есть время, затем переговоры усложнятся. У меня действующее соглашение с «РБ Лейпцигом», но я хотел бы выигрывать титулы», - передает слова Ольмо инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере 26-летнего полузащитника заинтересованы «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Его контракт с немецким клубом рассчитан до середины 2027 года.
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