Ольмо ответил на вопрос о смене команды после Евро-2024

«Если меня хотят подписать, то они знают, что нужно делать. До 20 июля есть время, затем переговоры усложнятся. У меня действующее соглашение с «РБ Лейпцигом», но я хотел бы выигрывать титулы», - передает слова Ольмо инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.