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Коман выставлен на трансфер — известна причина слухи

11 Июля 2024 • 22:42 Комментировать

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает L’Equipe, новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани не рассчитывает на 28-летнего футболиста. По данным источника, руководство клуба устало от регулярных травм француза, поэтому было принято решение о продаже вингера.

В сезоне-2023/24 Коман появился на поле в 27 встречах с учетом всех турниров, забил пять мячей и записал в свой актив три ассиста.

Контракт Комана с «Баварией» истекает в 2027 году. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Бавария Кингсли Коман трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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