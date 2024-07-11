Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает L’Equipe, новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани не рассчитывает на 28-летнего футболиста. По данным источника, руководство клуба устало от регулярных травм француза, поэтому было принято решение о продаже вингера.

В сезоне-2023/24 Коман появился на поле в 27 встречах с учетом всех турниров, забил пять мячей и записал в свой актив три ассиста.

Контракт Комана с «Баварией» истекает в 2027 году. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.