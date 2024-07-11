Один из самых известных голкиперов мирового футбола Мануэль Нойер склоняется к тому, чтобы остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года. Такой новостью делится Kicker. Вратарь «Баварии» хотел бы провести ещё один крупный турнир. Вероятность того, что Нойер останется в Бундестим до турнира в США, Мексике и Канаде весьма высока.

Напомним, что на Евро-2024 Нойер был основным вратарём немецкой сборной. Его команда провела на домашнем турнире пять матчей, вылетев в четвертьфинале от будущих финалистов Евро, сборной Испании (1:2). Впервые в сборной Германии Нойер появился 15 лет назад в далёком 2009 году.