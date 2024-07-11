Пальинья – в пятёрке самых дорогих покупок в истории «Баварии»

Полузащитник сборной Португалии и «Фулхэма» Жоау Пальинья официально стал игроком мюнхенской «Баварии».

По информации портала Transfermarkt, Жоау вошёл в пятёрку самых дорогих покупок мюнхенского гранда. Стоило усиление клубу в 51 млн евро. Дороже него «Баварии» обошлись только Гарри Кейн (91 млн), Люка Эрнандес (80 млн), Маттейс де Лигт (67 млн) и Майкл Олисе (54 млн).

Больше подробностей о переходе португальского хавбека в немецкий гранд - здесь. Также сам Пальинья уже прокомментировал переход в «Баварию».

«Бавария» в прошлом сезоне Бундеслиги стала лишь третьей и впервые за долгое время не взяла золотые медали турнира.