Пальинья прокомментировал переход в «Баварию»

Новичок мюнхенской «Баварии» Жоау Пальинья прокомментировал трансфер в немецкий гранд из лондонского «Фулхэма». Португалец заключил долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года.
«Это один из лучших моментов в моей карьере. Играть за один из сильнейших клубов в Европе – это сбывшаяся мечта. Очень горжусь этим. С большим нетерпением жду, когда почувствую атмосферу «Альянц-Арены». Хочу вместе с «Баварией» выигрывать титулы», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне «Бавария» осталась без трофеев. Команда заняла лишь третье место в Бундеслиге.
Бан пользователя