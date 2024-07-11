Пальинья прокомментировал переход в «Баварию»

«Это один из лучших моментов в моей карьере. Играть за один из сильнейших клубов в Европе – это сбывшаяся мечта. Очень горжусь этим. С большим нетерпением жду, когда почувствую атмосферу «Альянц-Арены». Хочу вместе с «Баварией» выигрывать титулы», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.