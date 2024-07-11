Португальский полузащитник Жоау Пальинья стал футболистом мюнхенской «Баварии», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Предыдущим местом работы опорника был лондонский «Фулхэм».

В минувшем сезоне 29-летний португальский футболист провел 39 поединков в составе «дачников», отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

«Бавария» провально провела прошлый сезон, не выиграв ни одного трофея. В турнирной таблице чемпионата Германии мюнхенская команда финишировала на третьем месте.