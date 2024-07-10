Появилась новая информация о Гирасси – его трансфер срывается из-за выявленной травмы

Нападающий Серу Гирасси был близок к переходу из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию». Сделка заторопилась из-за травмы, которая была выявлена у 28-летнего гвинейского форварда в ходе медицинского обследования.

Как сообщает в социальных сетях журналист Тоби Альтшаффль, «Боруссия» сообщила «Штутгарту» о том, что трансфера пока не будет. Гирасси дальше пройдёт несколько обследований, которые и определят ситуацию. Журналист уточняет, что у Гирасси была выявлена проблема со связками.

Нападающий Серу Гирасси в прошлом сезоне стал вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 28 голами.