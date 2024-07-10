«Боруссия» сообщила о проблеме с трансфером Гирасси

Нападающий Серу Гирасси в летнее трансферное окно может перебраться из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию». Впрочем, возникла заминка – в ходе обследования у 28-летнего Гирасси выявили проблемы со здоровьем.

«В ходе медицинского обследования у Серу Гирасси была обнаружена травма, требующая дальнейшего разъяснения», - говорится в сообщении «Боруссии».

Очевидно, теперь Гирасси будет проходить дополнительные обследования. Будем следить за новостями.

Напомним, что Серу Гирасси стал вторым лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Германии. Гвинейский форвард забил 28 голов.