«Боруссия» сообщила о проблеме с трансфером Гирасси

Нападающий Серу Гирасси в летнее трансферное окно может перебраться из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию». Впрочем, возникла заминка – в ходе обследования у 28-летнего Гирасси выявили проблемы со здоровьем.
«В ходе медицинского обследования у Серу Гирасси была обнаружена травма, требующая дальнейшего разъяснения», - говорится в сообщении «Боруссии».
Очевидно, теперь Гирасси будет проходить дополнительные обследования. Будем следить за новостями.
Напомним, что Серу Гирасси стал вторым лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Германии. Гвинейский форвард забил 28 голов.
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