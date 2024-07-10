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Компани принял решение по Боэ, которого «Бавария» купила зимой

10 Июля 2024 • 04:29 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
24.08 13:00

Саша Боэ не лучшим образом провёл первые полгода после перехода в «Баварию».

23-летний игрок был приобретён в январе у «Галатасарая» за 30 млн евро. Француз успел провести за мюнхенцев два матча, после чего угодил в лазарет – он так и не вернулся на поле до конца провального для команды сезона.

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани высоко оценивает способности Боэ, докладывают журналисты Тоби Альтсхеффль и Кристиан Фальк. Бельгийский специалист дважды пытался подписать футболиста, ещё работая в «Бёрнли». Ожидается, что в предстоящем сезоне защитник сможет рассчитывать на более важную роль в мюнхенской команде.

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Бавария Венсан Компани Саша Боэ ещё теги

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