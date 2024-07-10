«Бавария» не откажется от Вирца, даже если подпишет Хави Симонса

В «Баварии» готовы провернуть подписание сразу двух звёздных атакующих полузащитников.

Как известно, звезда «Байера» Флориан Вирц – одна из главных трансферных целей мюнхенского гранда на следующий год. По сообщениям журналистов Тоби Альтсхеффля и Кристиана Фалька, возможное подписание Хави Симонса этим летом никак не повлияет на планы «Баварии» по Вирцу. В клубе считают, что загадывать на год вперёд не имеет смысла, и поэтому перспективного нидерландца нужно приобретать в текущее окно, если предоставится такая возможность.

21-летний Симонс принадлежит «ПСЖ». Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.