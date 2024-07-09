«Боруссия» договорилась с французом, на которого претендовал «ПСЖ»

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки стал ближе к переходу в дортмундскую «Боруссию».

В СМИ неоднократно появлялась информация о заинтересованности в подписании 20-летнего футболиста со стороны «ПСЖ», однако «шмелям» удалось опередить гранда Лиги 1 в гонке за перспективным французом. По сообщениям инсайдера Флориана Плеттенберга, «Боруссия» достигла принципиальной устной договорённости с Шерки. Теперь дортмундцам необходимо согласовать трансфер с «Лионом» – переговоры уже идут.

Предполагается, что Райан Шерки подпишет с «Боруссией» контракт, рассчитанный до середины 2029 года.