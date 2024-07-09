«Боруссия» договорилась о трансфере бомбардира

Нападающий Серу Гирасси близок к переходу из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Патрик Бергер, в переговорах произошёл прорыв - «шмели» договорились с 28-летним Гирасси о контракте на четыре года. «Боруссия» активирует пункт о выкупе гвинейца за 18 миллионов евро.

В прошлом чемпионате Германии Серу Гирасси наколотил 28 голов. Только один футболист забил больше – Гарри Кейн из «Баварии» (36 голов).

Напомним, что «Боруссия» из Дортмунда в прошлом чемпионате Германии заняла пятое место, но при этом пробилась в Лигу чемпионов.