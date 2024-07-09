Пальинья согласовал контракт с «Баварией»

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья вскоре станет футболистом мюнхенской «Баварии». Об этом рапортует Sky Sport.

Португальский опорник согласовал с немецким грандом четырехлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации на один сезон. Сделка будет официально объявлена после того, как стороны уладят последние формальности перехода.

Ранее сообщалось, что Пальинья успешно прошел медицинский осмотр в «Баварии».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний полузащитник провел 33 встречи. Пальинья забил четыре гола, сделал результативную передачу и получил 13 желтых карточек.