Гнабри может остаться в «Баварии» из-за отсутствия вариантов

Атакующий полузащитник Серж Гнабри может остаться в мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Об этом информируют журналисты Sky Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий гранд был готов продать 28-летнего вингера этим летом, однако по нему не поступало предложений. Сам Гнабри хочет продолжить карьеру в Мюнхене. Трудовое соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до середины 2026 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Серж провел десять поединков. Полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Концовку прошлого сезона он пропустил и-за повреждения.