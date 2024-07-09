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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри может остаться в «Баварии» из-за отсутствия вариантов

09 Июля 2024 • 09:24 Комментировать

Атакующий полузащитник Серж Гнабри может остаться в мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Об этом информируют журналисты Sky Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий гранд был готов продать 28-летнего вингера этим летом, однако по нему не поступало предложений. Сам Гнабри хочет продолжить карьеру в Мюнхене. Трудовое соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до середины 2026 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Серж провел десять поединков. Полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Концовку прошлого сезона он пропустил и-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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