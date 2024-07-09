Киммих может уйти из «Баварии» в другой суперклуб

Защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может переехать во французскую Лигу 1, где в его услугах заинтересован столичный «ПСЖ». Об этом рапортует журналист Фабрицио Романо.

Парижский гранд включил немецкого игрока в трансферный шорт-лист на это лето. Киммих связан трудовыми обязательствами с немецким клубом до середины 2025 года. В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 43 поединках «Баварии», записав себе в актив два забитых мяча и девять результативных передач.

Напомним, что парижский гранд в прошлой игровой кампании стал чемпионом Франции.