Кель – об Антоне: «Вальдемар – первоклассный центральный защитник»

Вечером понедельника дортмундская «Боруссия» официально презентовала защитника с русскими корнями – Вальдемара Антона. Спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель высказался о свежем трансфере его команды.

«Вальдемар – первоклассный центральный защитник и настоящая поддержка для нас. Он хорошо обучен тактически, крепок, силён в воздухе и является абсолютным лидером как на поле, так и в раздевалке, имеет положительное внутреннее влияние и всегда стремится к максимально возможному успеху. Как амбициозный игрок национальной сборной Германии он идеально подходит нам, и мы очень рады, что смогли вдохновить его присоединиться к нам на нашем совместном пути», - приводит слова Келя пресс-служба «Боруссии».

В минувшем сезоне Антон будучи игроком «Штутгарта» стал серебряным призёром Бундеслиги.

Антон стал игроком дортмундской «Боруссии»