Антон: «Я не планировал менять клуб, но потом появилась «Боруссия»

Немецкий защитник Вальдемар Антон вечером понедельника официально присоединился к своему новому клубу – дортмундской «Боруссии». Игрок обороны с русскими корнями дал свой первый комментарий в качестве игрока вестфальского клуба.

«Я очень жду своей первой игры на «Сигнал Идуна Парк», болельщиков и своих товарищей по команде. Изначально я не планировал менять клуб, но потом пришла дортмундская «Боруссия». Лучший клуб, только что вышедший в финал Лиги чемпионов. Это показывает, какой потенциал у этого клуба. С самого начала все в «Боруссии» дали мне понять, что они действительно хотят подписать меня, и что я могу и должен взять на себя важную роль в команде», - приводит слова Антона пресс-служба «шмелей».

Антон стал игроком дортмундской «Боруссии»