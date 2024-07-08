Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника сборной Германии Вальдемара Антона. Перебрался в стан «шмелей» хавбек из «Штутгарта», стороны подписали контракт на четыре года. Как добавляет Transfermarkt, дортмундцам Антон достался за 22,5 млн евро при оценочной стоимости в 20 млн.

Антон родился в 1996 году в Узбекистане, однако в детстве переехал в Германию. Является воспитанником клубной академии «Ганновера», летом 2020 года перебрался в «Штутгарт», за который выступал на протяжении четырёх лет. В минувшем сезоне Антон стал серебряным призёром Бундеслиги.