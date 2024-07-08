«Ювентус» готов провернуть аренду игрока «Боруссии» с возможностью выкупа

В «Ювентусе» разрабатывают план подписания вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

22-летний игрок уже назывался в числе целей «старой синьоры». По сообщениям инсайдера Николо Скиры, талант Адейеми очень высоко оценивает спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, но оформить сделку будет непросто – «шмели» могут запросить внушительную сумму. Туринцы хотели бы арендовать немецкого футболиста с возможностью выкупа, и сейчас в клубе раздумывают над тем, как это устроить.

Карим Адейеми стал автором пяти забитых мячей и двух ассистов в 34 матчах за «Боруссию» в прошедшем сезоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 млн евро.