«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди

Мадридский «Реал» может удержать в своих рядах Ферлана Менди даже в случае подписания Альфонсо Дэвиса.

Оба футболиста играют слева в обороне, поэтому потенциальный приход канадца из «Баварии» ставит под сомнения дальнейшие перспективы француза в составе «сливочных». Тем не менее, как стало известно журналисту Марио Кортехане, «Реал» вполне допускает приобретение Дэвиса и сохранение Менди.

В начале года в прессе часто появлялись сведения о возможной продаже Ферлана, однако 29-летнему латералю удалось доказать свою состоятельность.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает через год. Мюнхенцы могут продать игрока уже этим летом.