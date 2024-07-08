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«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди

08 Июля 2024 • 02:21 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Мадридский «Реал» может удержать в своих рядах Ферлана Менди даже в случае подписания Альфонсо Дэвиса.

Оба футболиста играют слева в обороне, поэтому потенциальный приход канадца из «Баварии» ставит под сомнения дальнейшие перспективы француза в составе «сливочных». Тем не менее, как стало известно журналисту Марио Кортехане, «Реал» вполне допускает приобретение Дэвиса и сохранение Менди.

В начале года в прессе часто появлялись сведения о возможной продаже Ферлана, однако 29-летнему латералю удалось доказать свою состоятельность.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает через год. Мюнхенцы могут продать игрока уже этим летом.

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Реал Мадрид Бавария Ферлан Менди Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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