Ольмо: «Желаю Флику успехов в «Барселоне»

Полузащитник сборной Испании и «РБ Лейпцига» Дани Ольмо ответил на вопрос о назначении Ханса-Дитера Флика в «Барселону».

Немецкий рулевой заменил Хави Эрнандеса по окончании прошлого сезона. В скором времени «сине-гранатовые» начнут первую предсезонную подготовку под руководством нового тренера.

«Флик – хороший тренер. Я желаю ему успехов в «Барселоне», – приводит Managing Barca слова Ольмо, в своё время занимавшегося в академии каталонского гранда.

По слухам, 26-летний испанец может вернуться в «Барселону» и стать частью команды Флика уже нынешним летом, однако до конкретики дело пока не дошло.