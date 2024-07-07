«Бавария» близка к потере важного игрока

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис с высокой вероятностью сменит клуб в текущее трансферное окно.

Канадец не спешит продлевать контракт, истекающий в 2025 году. Интерес к 23-летнему игроку по-прежнему проявляет мадридский «Реал», рассчитывающий провернуть трансфер по сниженной цене. Ранее в «Баварии» отказывались от продажи Дэвиса, однако ситуация, судя по всему, принимает новый оборот. Согласно обновлённым данным Kicker, всё идёт к тому, что футболист покинет ряды немецкого гранда до конца лета.

Стоимость Альфонсо Дэвиса оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.