Фройнд: «Олисе очень развит, голоден и обладает большим потенциалом»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о покупке хавбека Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

— Майкл быстр, хитер, создает угрозу воротам и очень универсален в атаке. Его статистика голов и результативных передач уже выдающаяся. В свои 22 года Майкл очень развит, голоден и обладает большим потенциалом, — цитирует Фройнда пресс-служба мюнхенского коллектива.

Сегодня, 7 июля, «Бавария» сообщила о заключении трудового договора с Олисе. Контракт между сторонами подписан на пять лет.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.