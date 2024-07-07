В «Баварии» рассказали, чем их привлёк Олисе

Член спортивного совета «Баварии» Макс Эберль поделился комментарием о трансфере полузащитника Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

Сегодня, 7 июля, мюнхенский коллектив официально объявил о подписании контракта с 22-летним футболистом.

«Майкл Олисе — игрок, который может изменить ситуацию. Он привлек наше внимание своим стилем игры. Во время переговоров он быстро дал понять, что действительно хочет присоединиться к «Баварии», — приводит слова Эберля пресс-служба мюнхенцев.

В минувшем сезоне 22-летний Олисе принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором шести результативных передач.